المحجوب: قوات الجيش سيطرت على مواقع استراتيجية بطرابلس مرجحًا أن الساعات المقبلة ستشهد لحظات حاسمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، خالد المحجوب، إن وحدات الجيش سيطرت على أغلب المحاور على تخوم طرابلس، موضحًا أن هذه المحاور، باتت تشهد هدوءًا حذرًا.

المحجوب تابع في تصريحات صحفية، أن قوات الجيش سيطرت في الأيام الماضية على عدة مواقع تابعة لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا، مُبينًا أن أهمها معسكر حمزة، ومناطق استراتيجية بمحور عين زارة.

وأكد أنه أيضًا تمت السيطرة بشكل كامل على محور الخلاطات، مُرجحًا أن تشهد الساعات المقبلة لحظات حاسمة جدًا بعد هذه المدة من الهدوء الحذر.

وكان المحجوب أكد أن القوات الجوية أسقطت طائرتين تركيتين؛ الجمعة الماضية، أحدهما كانت تحاول استهدافهم في سماء مصراتة، والثانية من نوع بيرقدار في منطقة طمينة جنوب شرق الكلية الجوية بالمدينة ذاتها، أثناء محاولتها العودة للكلية بعد تنفيذها مهام قتالية ضد قوات الجيش في طرابلس.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.