العفو الدولية تحمّل قوات الوفاق والجيش مسؤولية مقتل عشرات المدنيين بطرابلس

أخبار ليبيا24

حمّلت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا والجيش الوطني مسؤولية مقتل وإصابة عشرات المدنيين في الاقتتال الدائر بينهما في طرابلس.

وقالت “أمنستي” إن الأطراف المتحاربة في القتال الدائر من أجل السيطرة على طرابلس مسؤولة عن قتل وإصابة عشرات المدنيين، من خلال شن هجمات دون تمييز، واستخدام عدد كبير من الأسلحة المتفجرة غير الدقيقة في المناطق الحضرية الآهلة بالسكان”.

وأضافـت، أنها أجرت أول تحقيق ميداني مفصَّل على جانبي الجبهة منذ اندلاع القتال في 4 إبريل 2019، مشيرة إلى أن مندوبيها زاروا 33 موقعاً لضربات برية وجوية في طرابلس والمناطق المحيطة بها، واكتشفوا أدلة على ما يحتمل أن تكون جرائم حرب ارتكبتها كل من قوات حكومة الوفاق الوطني، التي تساندها الأمم المتحدة، وقوات الجيش الوطني الليبي، وهما طرفا القتال الدائر في مدينة طرابلس وحولها.

وقالت المنظمة، إن بعض الهجمات التي وثَّقتها منظمة إما عشوائية أو غير متناسبة، مما يعني أنها تمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وقد تُعد بمثابة جرائم حرب.

وأضافت، أن من بين الذين قُتلوا أو أصيبوا بشكل غير مشروع، أطفال لا تزيد أعمارهم عن عامين، كانوا يلعبون خارج منازلهم، ومعزُّون كانوا يشاركون في جنازة، وأشخاص عاديون كانوا يباشرون أشغالهم اليومية.