الرقابة على الأغذية يرفض شحنة بطاطس مقلية “Springo”

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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البطنان رفض شحنة موردة شرائح بطاطس مقلية طعم الفلفل الحلو 86جرام علامة تجارية “Springo“.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أسباب الرفض لارتفاع رقم الحمض عن الحد المسموح به في المواصفات القياسية المعتمدة”.

وأشار المركز إلى أن بلد المنشأ والمصدر: مصر، لافتا إلى أن نقطة الوصول منفذ إمساعد البري.

وأضاف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن السلعة المرفوضة من إنتاج 8 أغسطس 2019، والكمية 1500 صندوق.