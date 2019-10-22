الجيش يسلم جامعة عمر المختار معسكرًا بالقبة لتحويله مجمعًا لعدد من الكليات

الجيش يسلم جامعة عمر المختار معسكرًا بالقبة لتحويله مجمعًا لعدد من الكليات تسليم معسكر أبشارة لجماعة عمر المختار في حضور عقيلة صالح

أخبار ليبيا 24

استلمت جامعة عمر المختار اليوم الثلاثاء من القيادة العامة للجيش الوطني معسكر أبشارة بالقبة من قبل اللجنة المكلفة من المنطقة العسكرية الجبل الأخضر وفقاً لتعليمات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

وأفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن التسليم جرى في حضور رئيس مجلس النوّاب المُستشار عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى اللجيش وبحضور وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز ورئيس جامعة عمر المختار الدكتور عبدالمطلوب بوفروة وحضور ممثل المنطقة العسكرية بالجبل الأخضر العميد يوسف حماد.

وقال رئيس مجلس النواب إن الاهتمام بالتعليم وبمؤسساته هو التنمية الحقيقية للعنصر البشري في بلادنا وهو العامل الذي يؤدي إلى رُقي البلاد وازدهارها، حيث وجه التحية والشكر إلى القوات المسلحة على تقدميها لهذا المقر لجامعة عمر المختار فرع القبة ليُشكل نواةً لقيام جامعة متكاملة بالقبة.

وقال وزير التعليم، أن ستُشرع إدارة المشروعات بالجامعة بالتنسيق مع قسم المشروعات بفرع الجامعة بالقبة ستشرع في إعداد الإجراءات اللازمة لصيانة المعسكر وتحويره ليتناسب مع برنامج التعليم الجامعي بالجامعة.

وأضاف، أن هذه الإجراءات ستحال لنا بالوزارة حيث سوف يتم تقديمها لرئاسة مجلس الوزراء لإقرار التفويضات المالية اللازمة لها.