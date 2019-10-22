الجيش يسلم بوابة الفتائح بدرنة لوزارة الداخلية

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سلّمت الكتيبة 212 التابعة للجيش الوطني بوابة الفتائح شرقي درنة اليوم الثلاثاء إلى قوة الدعم المركزي، وذلك بعد أن تمركزت الكتيبة بالبوابة منذ بدء المعارك ضد التنظيمات الإرهابية.

وجرى تسليم البوابة بحضور الغرفة الأمنية المشتركة درنة، حيث يأتي هذا التسليم في إشارة إلى عودة الحياة للمدينة بعد القضاء على الإرهاب وانتهاء العمليات العسكرية بها.

وبهذا التسليم تتولى وزارة الداخلية بأجهزتها حماية المدينة.

وكانت البوابة من أشد النقاط التي كان يتمركز فيها تنظيم داعش حيث استغلها التنظيم الإرهابي في تنفيذ عمليات خطف واختفاء قسري واغتيال.