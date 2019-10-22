الاتحاد الأوروبي يقدم 2 مليون يورو كمساعدة إنسانية إضافية لليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الإثنين عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 2 مليون يورو لمساعدة المحتاجين في ليبيا.

وأوضحت المفوضية، أن المساعدات ستغطي خدمات الرعاية الصحية الطارئة والغذاء ودعم سبل العيش وخدمات الحماية.

وقال مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستيليانيدس، إن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم أشد الفئات ضعفا في ليبيا التي عانت لسنوات من الصراع. هذا التمويل الإضافي سيساعد شركائنا في المجال الإنساني على مواصلة تقديم المساعدات في المناطق التي يصعب الوصول إليها”.

وأضاف، أن “القانون الدولي الإنساني يسمح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول الكامل لمساعدة المحتاجين وإنقاذ الأرواح”.

وأوضحت المفوضية، أنه سيتم رصد تمويل الاتحاد الأوروبي عن كثب وتوجيهه من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية.

ومنذ عام 2014 خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 46 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في ليبيا.

وبلغ تمويل المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي 9 ملايين يورو في عام 2018 و8 ملايين يورو في عام 2019.

والمساعدات الإنسانية جزء من دعم الاتحاد الأوروبي الأوسع لليبيا لمعالجة الأزمة المستمرة في البلاد.