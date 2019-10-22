إزالة المباني العشوائية في منطقة بلعون

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أكد المكتب الإعلامي في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أن الجهاز قام أمس الإثنين بإزالة العشوائيات في منطقة بلعون في مدينة بنغازي.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الإزالة تمت بعد تنبيه المُخالفين والمتعديين على الطريق العام والمساحة المملوكة للدولة و إخطارهم في وقت سابق بشأن إزالة مبانيهم.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه بإزالة العشوائيات في هذه المنطقة تضاف إلى حملات الإزالة المُكلف بها جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة لتحسين المظهر العام لمدينة بنغازي.

يشار إلى أنه منذ تأسيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة شرع في إزالة العشوائيات من مباني و محال وأكشاك، إضافة إلى محطات بيع الرمال ومواد البناء، والباعة على الطرقات وجزر الدوران ومعارض السيارات وفتح مسارات وإغلاق أخرى أقفلت بالمخالفة وغيرها من الأعمال التي تشوه المظهر العام للمدينة.