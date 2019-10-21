وزير الصناعة يتابع المشاريع المتعثرة في طبرق اجتماع في طبرق لبحث مشاريع المياه والصرف الصحي والتعليم والطرق

أخبار ليبيا 24 –خاصّ

بحث وزير الصناعة بالحكومة المؤقتة السنوسي صالح السنوسي المكلف بمتابعة مشاريع بلديات أمساعد وبئر الأشهب وكذلك المدير التنفيذي للجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، المشاريع المتعثرة والمنجزة ونسب الإنجاز في طبرق.

ووصل الوزير إلى بلدية طبرق صباح اليوم الإثنين ووعقد اجتماعًا بمقر البلدية مع رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية وبحضور مدير الجودة ومدير مكتب مشروعات البلدية.

وناقش الاجتماع المشاريع المتعثرة والمُنجزة ونسب الإنجاز، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الذي من المتوقع أن يجري زيارة الأيام المقبلة إلى طبرق.

وقد ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مشاريع المياه والصرف الصحي والتعليم والطرق وعدد من المشاريع المتوقفة والمنجزة والتي تحت الإنجاز.

وأكد مدير مكتب المشروعات على هذه المشاريع التي ستحل الكثير من المختنقات التي تواجه المواطنين.