نقيب معلمي ليبيا: الاتفاق مع عقيلة صالح إيجابي..ونحن مستمرون في اعتصامنا

نقيب معلمي ليبيا: الاتفاق مع عقيلة صالح إيجابي..ونحن مستمرون في اعتصامنا

أخبار ليبيا24

قال النقيب العام لمعلمي ليبيا عبدالنبي النف إن اتفاقنا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان إيجابيًا.

وأضاف النف في بيان مرئي بث على مواقع التواصل الاجتماعي أن من أهم بنود الاتفاق أنه لابد من تنفيذ قانون رقم 4 بالكامل في مرتب شهر 10.

وتابع النقيب العام :”طالبنا بمطالبنا وفق قدرات الدولة ومراعاة لظروفها،أما بقية التفاصيل قيد النقاش وننتظر دعوة لاستكمال هذا الاتفاق”.

وأكد النف أنه مستمرون في اعتصامهم إلى أن يطبق هذا الاتفاق، وسيستمرون إلى أن تذعن حكومة الوفاق إلى مطالب المعلمين وهو أمر أوجبه القانون.

وأشار النقيب إلى أنهم رفعوا قضية مستعجلة في القضاء الإداري والأسبوع المقبل تكون جلسة للمداولة وإصدار حكم.

وشدد النف على أن الاعتصام مستمر حتى تنفيذ المطالب قائلا :”لن نتنازل عن حقنا أبدًا نريد وطن يحترم المعلم نريد وطن يكرم فيه المعلم”.