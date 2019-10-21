محمد الهوني: أمريكا قلقة إزاء تصرفات الصديق الكبير الهوني قال إن واشنطن ربما اكتشفت أن الكبير كان يمول الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا

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قال الكاتب والسياسي محمد عبدالمطلب الهوني اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة أعربت في وقت سابق عن قلقها البالغ إزاء تصرفات الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

وأوضح الهوني، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن التعبير عن القلق الأمريكي جاء على لسان السفير الأمريكي في اجتماع عُقد بتونس في 24 سبتمبر الماضي.

وتابع الهوني، “بتوجيهات من وزير الخزانة الأمريكي لازالت تمارس ضغوطها من أجل استقالته”.

وقال، “إنها تتهمه بعدم الشفافية في صرف الأموال ويبدوا أن أمريكا قد اكتشفت أنه كان يمول الجماعات الإرهابية في شرق ليبيا مما قد يعرضه للمساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية، لذلك أصبح خروجه من المشهد المالي شبه مؤكد في الأيام القادمة”.