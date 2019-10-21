فيضانات وسيول نتيجة مياه الأمطار في شحات

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شهدت مدينة شحات اليوم الأحد فيضانات وانسداد غرف تصريف مياه الأمطار وغرق عدد من المنازل والشوارع في المدينة عقب هطول الأمطار الغزيرة.

وتداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لغرق بعض الشوارع والبيوت والسيارات، إضافة إلى تشكل السيول نتيجة الأمطار.

وأكد الهلال الأحمر الليبي فرع شحات غرق عدد من المنازل بالإضافة إلى إجلاء عدد من الأسر التي علقت جراء سيول مياه الأمطار.

وأوضح الهلال الأحمر شحات أن فريق الطوارئ بالفرع بالتعاون مع شركة المياة و الصرف الصحي،و جهاز الإسعاف والطوارئ،و جهات الأمنية، قام بتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار ومساعدة المتضررين و تسيير حركة المرور داخل المدينة.