روما تستضيف اجتماعًا حول الوضع الإنساني في ليبيا

روما تستضيف اجتماعًا حول الوضع الإنساني في ليبيا نائب وزير الخارجية الإيطالي تعرب عن قلق إيطاليا من تدني الوضع الإنساني في ليبيا

أخبار ليبيا24

عقدت وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الإثنين في روما اجتماعًا حول الوضع الإنساني في ليبيا، بالشراكة مع صندوق الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية بالاتحاد الأوروبي. وحضر الاجتماع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، أيل هيلو.

وأعربت إيمانويلا ديل ري نائب وزير الخارجية الإيطالي عن قلق بلادها من تزايد تدهور الوضع الإنساني في ليبيا.

وقالت دل ري في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر رصدتها وترجمتها أخبار ليبيا 24 ” إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف وتزايد عدد الهجمات المباشرة على البنية التحتية المدنية. نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية”.

ودعت ديل ري، إلى الاحترام التام للقانون الإنساني الدولي. وأضافت، “يمثل الاستقرار الدائم والمستدام في ليبيا أولوية مطلقة للسياسة الخارجية والأمن القومي لإيطاليا. لقد تم ترسيخ موقفنا دائمًا بوحدة وسيادة وسلامة أراضي ليبيا”.

يذكر أن ديل ري خصصت نحو 4 ملايين يورو لصالح 14 من مرضى الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض الدم الخطيرة ويتم علاجهم في مستشفى الأطفال بمدينة بنغازي، وذلك ضمن المبادرة الإيطالية الإنسانية للرعاية الصحية التي أصدرتها وزارة الخارجية الإيطالية.

وبموجب هذه المبادرة؛ فقد استقبل مستشفى “بامبينو جاسو للأطفال” في العاصمة الإيطالية روما في 19 سبتمبر الماضي خمسة أطفال ليبيين -كدفعة أولى-من المصابين بمرض سرطان الدم للعلاج في المستشفى، وذلك بعد أن خصصت وزارة الدفاع الإيطالية طائرة لسفرهم من بنغازي إلى روما.