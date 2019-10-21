داعش يلفظ أنفاسه؛ فهل تصبح ليبيا مقبرته الأخيرة في شمال أفريقيا

أخبار ليبيا 24 -متابعات

يبدو أن تنظيم داعش بات محاصرًا ومطلوبًا من عدة دول حدودية مع ليبيا بسبب محاولاته تهريب السلاح لدعم الإرهاب داخل أراضيها، ما يشير إلى أن ليبيا ربما ستكون مقبرة التنظيم الأخيرة في شمال أفريقيا.

ووفقًا لتقارير استخباراتية؛ فقد أصبحت دول الجوار الليبي وعلى رأسها تونس ومصر والجزائر تعيش في حالة من الأرق والقلق بسبب كثرة عمليات تهريب السلاح التي يقوم بها داعش، ما جعلها تستنفر قواها للقضاء على بقاياه، بعد أن تمكن الجيش الوطني الليبي في نطاق العمليات عسكرية بجنوب وغرب البلاد من تضييق الخناق عليه.

وقد أكدت تقارير جهات استخباراتية لعدد من الدول أن مجموعات متطرفة هرّبت شحنات كبيرة من الأسلحة إلى تونس والجزائر، لدعم الكتائب المنضوية تحت لواء القاعدة وداعش هناك، كما تم تخزين كميات في الصحراء الليبية لتهريبها لاحقا.

وقد أشارت تقارير استخباراتية إلى أن أكثر المتطرفين نشاطا في تهريب السلاح هم عناصر داعش عبر حدود الدول المجاورة، أبرزها تونس بسبب انفلات أمني وضعف مراقبة الحدود التي تمتد لنحو 449 كيلومترا، معظمها مناطق صحراوية.

وفي المقابل، تعد الحدود مع مصر مؤمنة بشكل أفضل، فهي الأقل استغلالا للتهريب، وقد أحبطت قوات الجيش المصري والليبي محاولات عديدة لتهريب السلاح على حدود تمتد لنحو 1115 كيلومترا.

ومن جهة السودان، التي تمتد الحدود 383 كيلومترا، وفي عهد الرئيس المقال حسن البشير كانت البلاد تشهد عمليات مستمرة لتهريب السلاح من وإلى ليبيا.

ومن ناحيتها، رفعت الجزائر وتيرة الأمن على حدودها الممتدة لنحو ألف كيلومتر، وضيقت الخناق على المهربين.

وتحد ليبيا من الجنوب تشاد التي تشاركها بنحو 1055 كيلومترا، والنيجر بـ354 كيلومترا، وتشهدان أيضا عمليات تهريب من قبل داعش وجماعات متطرفة، لكن الوضع الآن مختلف تمامًا بعد سيطرة قوات الجيش على مناطق الجنوب.

مقاتل قيادي بارز

ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي مقتل الإرهابي الجزائري المدعو “مراد بن حمادي الشايب” المكنى بــ “عوف المهاجر”.

السليطي قال إن وحدات الجيش التونسي تمكنت بالاشتراك مع وحدات الحرس أمس الأحد في عملية استباقية بمرتفعات القصرين في جبل سيف العنبة من القضاء على الإرهابي وإصابة آخر معه.

وكشف المسؤول أن الإرهابي قام بإدخال الصواريخ الحرارية إلى الجزائر عبر ليبيا إضافة إلى حيازته على أموال تعود لكتيبة عقبة بن نافع وعدد من الخرائط العسكرية للمنطقة.

وأشار إلى أن الإرهابي هو شقيق الإرهابي “لقمان أبو صخر” القيادي في كتيبة (عقبة نافع)، التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تم القضاء عليه في سنة 2015.

من جهتها، أعلنت الداخلية التونسيةـ أن الإرهابي المقضي عليه من أخطر القيادات وأكثرها دموية.

وأضافت الداخلية أن الإرهابي شارك في عديد العمليات التي استهدفت الوحدات الأمنية والعسكرية في تونس منذ 2013، ومن أهمها عملية سيدي علي بن عون (سنة 2013)، عملية هنشير التلة 1 (سنة 2013)، عملية الهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق (سنة2014)، عملية هنشير التلة 2 (سنة 2014)، استهداف دورية عسكرية بجبال ورغة ولاية الكاف (سنة 2014)، استهداف دورية عسكرية بنبر ولاية الكاف (سنة 2014)، استهداف دورية تابعة للحرس الوطني ببولعابة ولاية القصرين (سنة 2015)، كمين لتشكيلتين عسكريين بجبل مغيلة ( أفريل ونوفمبر 2015)، استهداف مدرعة عسكرية بجبل سمامة (سنة 2016)، عملية تصفية المواطن “الامجد القريري” واستشهاده (سنة 2018)، استهداف مدرعة عسكرية (سنة 2019)، هذا إضافة إلى قيامه بزرع الألغام بجبال ولاية القصرين ومداهمة المنازل المتاخمة لجبال القصرين والاستيلاء على المؤونة.

وتواجه تونس منذ مايو 2011 أعمالا إرهابية تكثفت سنة 2013، وأدت إلى مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين والمدنيين من السياح الأجانب خاصة.

مخازن الأسلحة بالصحراء

وفي التاسع عشر من أكتوبر الجاري، قالت القوة المشتركة لمنطقة الساحل الخمسة “FCG5S”، إن القوات النيجيرية، صادرت أسلحة كبيرة، خلال عملية عسكرية استمرت 10 أيام في شمال النيجر، نفذها جنود من كتيبة “ماداما” في النيجر بالمنطقة الشرقية للعمليات في المنطقة الحدودية بين النيجر وتشاد في الفترة من الأول وحتى العاشر من أكتوبر الجاري.

القوة أضافت، في بيان نشر على موقع فيسبوك، أورده موقع “thedefensepost“، ضمن تقرير له، أن العملية تمت خلال دورية في الثالث من أكتوبر، عندما اكتشفت القوات مخبأ كبير للأسلحة في كهف شملت بنادق هجومية، ومسدسات، وصواريخ مضادة للدبابات، وقنابل يدوية، وعدة صناديق من الذخيرة ذات العيار الصغير، وكذلك معدات مراقبة، بالإضافة إلى مدفع رشاش PK، وقذائف صاروخية من طراز RPG-7، ومختلف أنواع بنادق هجومية من طراز AK وبندقية من طراز M1.

غارات أمريكية

وفي الـ29 من سبتمبر الماضي، أعلن الجيش الأمريكي، مقتل سبعة أعضاء في تنظيم (داعش) بضربة جوية أمريكية في جنوب ليبيا، هي الرابعة في غضون أقل من أسبوعين.

وقال قائد عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال وليام غايلر في بيان، إن “حملتنا ضد تنظيم داعش وغيره من الشبكات الإرهابية في ليبيا تقوّض قدرتهم على تنفيذ عمليات فاعلة ضدّ الشعب الليبي”.

ورفعت الضربة الجديدة التي شُنت “بالتنسيق” مع حكومة الوفاق الليبية، حصيلة المتشددين الذين قتلتهم القوات الأمريكية في ليبيا منذ 19 سبتمبر إلى 43 قتيلاً.

وكانت “أفريكوم” شنت قبل هذه الضربة ثلاث ضربات جوية في 19 و24 و26 من سبتمبر 2019 بالقرب من بلدة مرزوق الصحراوية التي تبعد نحو ألف كلم إلى الجنوب من طرابلس، أدت على التوالي إلى مقتل 8، و11، و17 إرهابيًا من تنظيم “داعش”.

وكشف مسؤول عسكري أمريكي يوم 12 أكتوبر الحاري أن تنظيم داعش الإرهابي أصبح على وشك الانهيار في ليبيا بعد تلقيه عدة ضربات قاصمة من قبل القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) خلال شهر سبتمبر الماضي.

ونقلت صحيفة “ستارز آند سترايبس” التي يصدرها الجيش الأمريكي عبر البحار خارج الولايات المتحدة، عن مسؤول الدفاعي الأمريكي قوله، إن سلسلة من الضربات الجوية الأخيرة التي نفذتها القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في ليبيا ضد أهداف تنظيم داعش الإرهابي أسفرت عن “تأثير مدمّر” في صفوف التنظيم.

كما أكد المسؤول، الذي فضّل وفقًا للصحيفة عدم نشر اسمه، أن ضربات (أفريكوم) أدّت إلى القضاء على ما يقرب من ثلث القوة القتالية لتنظيم داعش في ليبيا، واصفًا أن قوة داعش “ضعيفة بالفعل، مشيرًا إلى أن (أفريكوم) تعتقد أن نحو 100 مقاتل فقط من داعش لازالوا على قيد الحياة في ليبيا.