العفو الدولية تعتزم إجراء أول تحقيق ميداني منذ بدء معركة طرابلس العفو الدولية تقول إن حياة وأمن 1.2 مليون مدني في طرابلس في خطر من جراء الحرب

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كشفت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين أنها ستبدأ يوم غد يوم الثلاثاء في إجراء أول تحقيق ميداني متعمق لحقوق الإنسان في تأثير معركة طرابلس التي انطلقت منذ الرابع من أبريل الماضي على المدنيين.

ولم تقدم المنظمة أي تفاصيل أخرى حول التحقيق، لكنها غالبًا ما أجرت تحقيقات مشابهة بالخصوص حول الوضع في ليبيا.

وفي آخر تقرير لها حول بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على بدء معركة تحرير طرابلس، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته يوم 3 يوليو2019 إن حياة وأمن 1.2 مليون مدني في طرابلس في خطر حيث تستخدم الأطراف المتحاربة مجموعة من الأسلحة المتطورة المستوردة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

وأضافت، أنه منذ 4 أبريل أجبر العنف المتصاعد أكثر من 100 ألف من المدنيين على الفرار من منازلهم، وقطع التيار الكهربائي لفترات طويلة كل يوم، مما أثر على الرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية في أجزاء كثيرة من المدينة.

وأفادت، أنه غالبًا ما تصيب الصواريخ وقذائف المدفعية مناطق مدنية بعيدة عن خط المواجهة.