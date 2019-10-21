الأهلي طرابلس في مجموعة متوازنة في بطولة السلة العربية

الأهلي طرابلس في مجموعة متوازنة في بطولة السلة العربية

أخبار ليبيا24- خاص

وضعت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة السلة، الأهلي طرابلس في المجموعة الثانية رفقة جمعية سلا المغربية وخدمات البريد الفلسطيني ونادي سطاولي الجزائري والكويت الكويتي.

واستضافت مدينة سلا المغربية قرعة البطولة العربية لكرة السله في النسخة 32 من المسابقة الأحد انطلاقا من الساعة السابعة مساء.

فيما ضمت المجموعة الأولى الاتحاد المنستيري و فريق الاتحاد السكندري المصري والجيش المغربي والنادي الألماني السوداني.

وجاء في المجموعة الثالثة، نادي بيروت اللبناني وأهلي سداب العماني ونادي الجزيرة المصري والدفاع البحريني والريان القطري.

وتدور البطولة في مدينة سلا المغربية من الإثنين 21 أكتوبر إلى 30 من نفس الشهر.