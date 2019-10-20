ميركل وبوتين يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا ميركل وبوتين يعربان عن نيتهما العمل على تخفيض التصعيد في ليبيا

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بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الوضع في ليبيا كما تناولا عدة قضايا إقليمية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت في بيان أن ميركل أجرت اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت.

وأضاف أنهما بحثا التحضيرات لعقد قمة بصيغة “نورماندي” قريبا، إلى جانب مناقشة الأوضاع في سوريا وليبيا، والمحادثات المتعلقة لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا.

من جانبه أورد المكتب الإعلامي للكرملين أن بوتين وميركل تناولا “الوضع في ليبيا، معربين عن نيتهما العمل على تخفيض التصعيد ودعم جهود الوساطة المبذولة برعاية الأمم المتحدة لحل النزاع بطرق سلمية”.

ومن المقرر أن تستضيف برلين مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا، وذلك لوضع تسوية سياسية للأزمة الليبية المحتدمة منذ حرب العاصمة في أبريل الماضي.