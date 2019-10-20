ليبيا في المجموعة الثانية في أفريقية اليد

المتوج ببطولة أفريقيا تونس 2020 سيتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو

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أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع المنتخب الليبي في المجموعة الثانية رفقة أنجولا، والجابون، ونيجيريا ضمن منافسات بطولة أفريقيا لكرة اليد.

وجرت قرعة البطولة مساء أمس السبت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية .

وأسفرت باقي المجموعات عن : وقوع مصر، والكونغو الديمقراطية، وغينيا، وكينيا في المجموعة الأولى.

و في المجموعة الثالثة جاءت تونس، والكاميرون، وكوت ديفوار، والرأس الأخضر.

أما المجموعة الرابعة فضمت المغرب، والجزئر ، والكونغو ، والسنغال، وزامبيا.

يذكر أن المتوج ببطولة أفريقيا تونس 2020، سيتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو.

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