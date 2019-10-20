لذلك رفضها الليبيون.. التنظيمات الإرهابية لا تؤمن بالدولة الحديثة في ليبيا حاول الإرهابيون صنع أجسام بديلة للجيش وأجهزة الأمن لكنهم فشلوا

أخبار ليبيا24-خاصّ

لا شك أن التنظيمات الإرهابية ترتكز على عقيدة دينية تؤمن بوجوب إقامة الخلافة الإسلامية، واستعادة الماضي بكل ما فيه، ولذلك فهي لا تؤمن بالدولة الحديثة.

ومنذ ظهورها دأبت التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها على تدمير البنى التحتية لأي دولة تظهر فيها عبر تنفيذ عدة هجمات ممنهجة، وكان لمؤسسات الأمن والقضاء والجيش النصيب الأكبر لتلك الهجمات، كيف لا وهي تعتبرها العدو الأول الذي لا يحكم بشرع الله، حسب عقديتها.

وفي ليبيا نفذت التنظيمات الإرهابية عدة هجمات ممنهجة على تلك المؤسسات المرتبطة بالأمن والعدل والقضاء، وذلك بدءا بعمليات الاغتيال والإخفاء القسري لمنتسبيها وانتهاءً بتدمير مقارها إما بالتفجير أو التدمير خاصة في بنغازي ودرنة.

ففي بنغازي تعرضت عدة مقار أمنية للحرق والتدمير والهجمات المباشرة، حيث وفي منتصف عام 2013 زرع الإرهابيين عبوة ناسفة دمرت ما تبقي من أساسات مركز شرطة البركة في وسط بنغازي، مما أدى إلى تسوية المبني بالأرض.

وبنفس الطريقة استيقظ سكان حي الحدائق ببنغازي فجر يوم الأربعاء 19 يونيو 2013 على انفجارين مزدوجين بعبوات ناسفة استهدفت مبنى مركز شرطة حي الحدائق ببنغازي، ليتسببا في تدميره وتسويته بالأرض، وكان المركز قد تعرض قبل ذلك للعديد من الهجمات التي تسببت في إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمباني المجاورة من منازل ومحلات تجارية.

وفي شهر يوليو 2014 تعرض كذلك مركز الصابري للتفجير للمرة الثانية خلال يومين أدت إلى هدم المبنى بشكل تام وتسويته بالأرض.

وبعد أيام من تفجير مركز شرطة المدينة وسط المدينة من عام 2014 تم تفجير مركز شرطة القوارشة جنوبي بنغازي وألحق التفجير أضرارًا كبيرة بالمبنى.

ولم تتوقف الهجمات الممنهجة على المراكز في بنغازي عند هذا الحد، حيث تعرض في أغسطس من عام 2014 مركز شرطة بوعطني جنوب شرق بنغازي لتفجير بعد سيطرة مجلس شورى ثوار بنغازي الذي نشأ إثر تشكيل ائتلاف بين تنظيم “أنصار الشريعة” و”درع ليبيا”.

ذات المجلس قام بتفجير مبنى مديرية الأمن ببنغازي وتسويته بالأرض، وذلك في شهر اغسطس عام 2014.

أما في درنة؛ فقد تعرضت المقار الأمنية إلى استهداف ممنهج من قبل التنظيمات الإرهابية التي تعاقبت على السيطرة على المدينة، حيث تعرض مقر الحرس البلدي بحي شيحا تفجير قوي هزّ المدينة في عام 2015 مما تسبب في أضرار جسيمة.

والمعروف آنذاك أن حي شيحا كان تحت سيطرة تنظيم “مجلس شورى مجاهدي درنة”، وكان هذا التفجير ضمن سلسلة تفجيرات مشابهة تواصلت خلال ثلاثة أعوام متتالية لإخفاء معالم الدولة ومؤسساتها.

واستولي تنظيم “أبوسليم” أحد فروع القاعدة في ليبيا على مقر ثانوية الشرطة بدرنة وحوله إلى معتقل سري لإخفاء كل معارضيه وتصفيتهم، كما تعرض فيه أفراد المؤسسة الأمنية والعسكرية والنشطاء والإعلاميين ورجال المؤسسة القضائية إلى أبشع أنواع التعذيب.

أما مركز شرطة الساحل الشرقي بالمدينة ومديرية أمن درنة ومقر جهاز الأمن الداخلي والخارجي؛ فقد تعرضت جميعها لتفجيرات متعاقبة خلال الفترة من عام 2011 إلى 2016.

ونفذت كل هذه العمليات وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقًا ومدعومة من قبل الإسلام السياسي، وذلك لتكون رسالة واضحة للمواطنين بأنه قادر على الوصول إلى أقوى الأجهزة في الدولة.

وإثر وصوله إلى قبة المؤتمر الوطني العام؛ فقد سعى الإسلام السياسي إلى دعم التنظيمات الإرهابية ماديًا ومعنويًا، لأجل صنع أجسام بديلة وموازية للجيش الوطني والمؤسسات الأمنية، تحت عدة مسميات من بينها (الدروع) و (الحرس الوطني).

و(الدروع) هي عبارة تجمع لمجموعة كتائب مسلحة تابعة للإسلاميين وبتوجهات محسوبة على الإخوان المسلمين تشكلت من قبل وزارة الدفاع بتاريخ 8 أغسطس 2012 بموجب قرار من وزير الدفاع المؤقت آنذاك وآمر المنطقة العسكرية الغربية الحالي التابعة لحكومة الوفاق، اللواء أسامة جويلي.

وكان معظم قادة تلك المجموعات المسلحة (الدروع) مدنيين لا ينتمون إلى الأجهزة الأمنية أو العسكرية، والتي كان من أبرزها (درع ليبيا 1) المسؤولة عن ارتكاب ما عرف بـ”مذبحة السبت الأسود” التي ارتكبت في حق متظاهرين مدنيين عام 2013 في بنغازي.

وكان (درع ليبيا1) يقوده الإرهابي وسام بن حميد، الذي قتل عام 2016 جراء إصابة تعرض لها في غارة للجيش الوطني على منطقة قنفودة غربي بنغازي.

إن التنظيمات الإرهابية لا تؤمن بفكرة الدولة ومؤسستها، لأنها تتعارض مع معتقداتها وأفكارها المشوهة التي تعتمد على القتل والدمار وبعيدة كل البعد عن الإسلام الوسطي المعتدل.

ولأنها كذلك؛ ولما لها من آثار سلبية على الحياة؛ فقد وجدت التنظيمات الإرهابية أمامها معارضة كبيرة بل وشديدة من قبل الليبيين الرافضين للعودة إلى الماضي والطامحين للسير نحو المستقبل لبناء دولتهم المبنية على المؤسسات التي تؤمن لهم حياة عصرية ومزدهرة.

وبعد أن استطاع الجيش الوطني تحرير بنغازي ودرنة من قبضة الإرهاب عادت مراكز الشرطة للعمل برجالها ومقراتها، في ظل دولة تؤمن بالقانون والعدل ونشر الأمن ليتمتع كل مواطن بحقوقه.