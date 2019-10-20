قتل، وذبح، ونهب، وسرقة… داعش امتهن شريعة الغاب حتّى أصبح عدوًّا للشّعوب أجمعين هل تأذت الآثار في مدينتك من داعش؟

أخبار ليبيا 24 -آراء

داعش، التنظيم الإرهابيّ المتطرّف الّذي نشأ وانتشر في بلدان مختلفة مدّعيًا تبنّي الدّين الإسلامي وتعاليمه، امتهن أبشع أساليب الإجرام وأشنعها. في بدايات انتشاره، بدأ التّنظيم بجمع أكبر عدد ممكن من العناصر من مختلف الجنسيّات والأجناس والأعمار وعمل على تدريبهم وإشباعهم بالفكر الإرهابيّ المتطرّف لدرجة أنهم باتوا يتبعونه من دون أن ينطقوا ببنت شفّة منفّذين أوامر القادة الداعشيين استجابة لأجندة التنظيم الإرهابيّة.

لقد تنوّعت أعمال داعش الإرهابيّة متراوحةً بين عمليّات خطف مقابل طلب فدية، وفرض الضرائب في المدن الّتي سيطر عليها، ونهب الأراضي والثروات الزراعيّة، كما أنّ التّنظيم لجأ إلى تنفيذ عمليّات القتل والذبح الّتي اتّخذت أحيانًا شكلًا جماعيًّا كعمليّة ذبح الأقباط في ليبيا.

إلى جانب كلّ هذه الأعمال الشنيعة والوسخة، لم يكتفِ التّنظيم بأساليب القتل والتخويف والنهب، بل ابتكر وسيلة جديدة لفرض نفسه ولزيادة نفوذه. فقد راح التّنظيم الإجراميّ يوسّع نطاق أعماله وممارساته لتشمل البشر والأرض والحضارة والثقافة والفن، قاضيًا على كلّ ما كان يميّز حضارة البلاد الّتي احتلّها. لقد طبّق داعش استراتيجيّته هذه من خلال تدمير الآثار واحتلال المواقع الأثريّة المهمّة ونهب المنحوتات الأثرية الثمينة لبيعها في السوق السوداء وكسب مال وفير كما كان الحال في العراق وسوريا. وغالبًا ما كانت الآثار الّتي ينهبها التّنظيم ويدمّرها تعود لعصور قديمة ومنها من كانت مدرجة ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.

كما قام التنظيم بتدمير عدة مساجد قديمة، وعادة ما لجأ عناصر داعش إلى تصوير عمليات التدمير هذه بأفلام فيديو قصيرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بغية نشر الخوف بين المواطنين أينما حلّوا.

لم تَطُل مخطّطات داعش ضدّ الإرث والتراث طويلًا، فكثيرةٌ هي البلدان والمنظمات الّتي أدانت أفعال داعش هذه ووضعت حدًّا لإجرامه المستشري. ففي ليبيا، على سبيل المثال، وعلى الرغم من تعرض بعض الآثار إلى اعتداءات وعمليات نهب محدودة، إلّا أنّها في المجمل ما زالت في حالة جيدة، ويقول خبراء إنها لم تواجه خطر التدمير الذي لحق بآثار مماثلة في سوريا والعراق. كما أكّدوا أنّ أشهر المواقع التاريخية اللّيبيّة ظلّت في منأى عن الأذى إلى حدٍّ كبيرٍ. ويعود الفضل في ذلك إلى التدخّل السّريع للسلطات بمختلف أجهزتها فضلًا عن انخراط الشّعب في الحملات المناهضة لداعش، ما ساهم في حماية المواقع الأكثر أهميّةً في ليبيا وبالتّالي طرد التّنظيم من البلاد.