عمر الحاسي: الثوار لم يقتلوا معمر القذافي

ثمان سنوات على مقتل معمر القذافي

302

أخبار ليبيا24

اعتبر السياسي الإسلامي والعضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة في ليبيا، ورئيس ما عُرف بحكومة الإنقاذ التي أعلنتها فجر ليبيا في مدينة طرابلس في سبتمبر 2014 عمر الحاسي اليوم الأحد أن الثوار لم يقتلوا معمر القذافي وإنما الخيانة هي من قتلته.

ونشر الحاسي على حسابه بموقع تويتر صورة للقذافي قبيل مقتله في سرت يوم 20 أكتوبر 2011، وكتب يقول: “رغم الصور.. لكن من قتل_معمر القذافي ليس الثوار بل الخيانة. فأمناء وأعضاء لجان شعبية. بعض علماء الدين. مشايخ القبائل. جماعات إسلامية. شباب مشروع ليبيا الغد. كلهم بايعوا الفاتح بمواثيق ثم خانوه. ليقفزوا إلى مركب ثورة 17 فبراير. وهاهم يكررون الخيانة مع ثورة فبراير”.

وتمر اليوم الذكرى الثامنة لمقتل معمر القذافي في مدينة سرت، وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من اندلاع ثورة 17 فبراير التي أطاحت بحكمه الذي استمر لنحو 42 عامًا.

المزيد من الأخبار

رئيس حزب العدالة والبناء يصف بيان أعضاء مجلس النواب بالقاهرة بـ”المتلبس…

القبض على عصابة خطفت فتاة من غرب ليبيا في بنغازي

استمرار إزالة العشوائيات في بنغازي

خارجية الوفاق: أعضاء من الكونغرس قدّموا مشروع قانون لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا

المزيد

رئيس حزب العدالة والبناء يصف بيان أعضاء مجلس النواب بالقاهرة…

القبض على عصابة خطفت فتاة من غرب ليبيا في بنغازي

استمرار إزالة العشوائيات في بنغازي