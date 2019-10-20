شباب الجبل بطلا للشطرنج في مدينة شحات
وحل نادي "شباب الجبل" في الترتيب الأول برصيد أربع نقاط
أخبار ليبيا 24 – خاص
توج نادي شباب الجبل بلقب بطولة شحات للدرجة الثالثة في لعبة الشطرنج والتي نظمها الاتحاد الفرعي للشطرنج بشحات .
وحل نادي “شباب الجبل شحات” في الترتيب الأول برصيد أربع نقاط جمعها من خمس جولات لعب خلالها أربع لقاءات فاز في جميعها .
وجاء “المنار سوسة” ثانيًا برصيد ثلاث نقاط و”الترجي المنصورة” ثالثا برصيد نقطة ونصف متفوقا بكسر التعادل على “التلال قرنادة” الذي تساوي معه في النقاط فيما تعذرت مشاركة “نادي الانتصار الفايدية” .
وبهذه النتيجة ترشح نادي شباب الجبل، والمنار لبطولة أندية شحات للدرجة الثانية التي ستقام خلال الفترة المقبلة .