سلاح الجو يستهدف من جديد مخزنًا للذخيرة بمحيط الكلية الجوية بمصراتة غارات جوية متتالية على قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

وجه سلاح الجو فجر اليوم الأحد ضربات جديدة على مخازن للأسلحة في مصراتة ما أدى إلى تدميرها.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو دمر مخزنًا للذخائر بمحيط الكلية الجوية بمصراتة، مشيرًا إلى أن أصوات الانفجارات بالمخزن استمرت لساعات.

وأعلن الجيش الوطني مساء يوم السبت عن تدمير عدد من الآليات في غارة استهدفت تجمعًا لقوات الوفاق في منطقة طوفان بغريان ما أسفر عن تدمير عدة آليات.

وواصل سلاح الجو منذ يوم الجمعة سلسلة غارات على مواقع ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الوفاق في عدة مناطق بغرب ليبيا.