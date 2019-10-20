سلاح الجو يستهدف من جديد مخزنًا للذخيرة بمحيط الكلية الجوية بمصراتة

غارات جوية متتالية على قوات الوفاق

0

أخبار ليبيا24

وجه سلاح الجو فجر اليوم الأحد ضربات جديدة على مخازن للأسلحة في مصراتة ما أدى إلى تدميرها.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو دمر مخزنًا للذخائر بمحيط الكلية الجوية بمصراتة، مشيرًا إلى أن أصوات الانفجارات بالمخزن استمرت لساعات.

 وأعلن الجيش الوطني مساء يوم السبت عن تدمير عدد من الآليات في غارة استهدفت تجمعًا لقوات الوفاق في منطقة طوفان بغريان ما أسفر عن تدمير عدة آليات.

وواصل سلاح الجو منذ يوم الجمعة سلسلة غارات على مواقع ومخازن الأسلحة التابعة لقوات الوفاق في عدة مناطق بغرب ليبيا.

 

 

المزيد من الأخبار

مواطن ليبي يحرق نفسه ويعيد للإذهاب “البوعزيزي”

وزارة التعليم بحكومة الوفاق توقع اتفاق تعاون مع جامعة بوليتكنيك بإسبانية

الجيش يعلن تدمير آليات في غارات على قوات الوفاق بغريان

عقب القبض على أكبر كمية من الكوكايين .. أمن الواحات تحذر من تأجير العقارات للأشخاص…

المزيد

مواطن ليبي يحرق نفسه ويعيد للإذهاب “البوعزيزي”

وزارة التعليم بحكومة الوفاق توقع اتفاق تعاون مع جامعة…

الجيش يعلن تدمير آليات في غارات على قوات الوفاق بغريان