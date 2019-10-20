رابطة أندية المنطقة الشرقية تستعد لإقامة بطولة لكرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

قررت رابطة أندية المنطقة الشرقية إقامة بطولة لكرة القدم تحمل اسم ” ليبيا إلى السلام ” .

وأكدت الرابطة في اجتماع لها عقد أمس السبت في طبرق أن موعد انطلاق البطولة سيكون في الثاني والعشرين من الشهر المقبل نوفمبر وتكفلت بكامل مصاريف البطولة التنشيطية .

وأشارت الرابطة إلى أن الباب مفتوح لكل الأندية للمشاركة، كما قررت الرابطة تسمية الإعلامي عبد المجيد الفيل ناطقاً باسم الرابطة، إضافة إلى تشكيل لجنة قانونية تعنى بمشاكل الأندية خاصة الأندية التي لم يتم ضمها في الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم .

يشار إلى أن الاجتماع الذي جاء برعاية نادي الأندلس شهد حضور مايقرب من أربعين ناديا من أندية بنغازي والجبل الأخضر والبطنان وخليج سرت .