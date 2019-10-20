رئيس حزب العدالة والبناء يصف بيان أعضاء مجلس النواب بالقاهرة بـ”المتلبس والغامض”

أخبار ليبيا24

اعتبر محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا اليوم الأحد إن بيان أعضاء مجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة بأنه “ملتبس وغامض” ويجسد حالة ذهولهم عن المعطيات السياسية.

وقال صوان، على تويتر، “لولا أنه مذيل بتاريخ لحسبت أنه من الماضي؛ يمارسون لعبة الهروب إلى الأمام الفاشلة التي عرقلت كل الاستحقاقات السياسية المناطة بالبرلمان تنفيذا لأجندة إقليمية تقوم على عدم الاعتراف بالاتفاق السياسي”.

وأضاف، “لقد تناسى النواب بأنه لا شرعية لهم خارج الاتفاق السياسي؛ ألا ترون أن ما جرى ويجري من أحداث ومآسي وتمزق وضياع للوطن أنتم السبب فيها والمسؤولون عنها؟ لقد سقطت كل الأقنعة وانكشف الطرف المعتدي ومشروعه الانقلابي وداعموه، ومن لم يفهم حقيقة ما جرى فلن يفهم أبدا، بل هو شريك في ذلك”.

وقال صوان، “ليبيا لم تكن يوما مصدر خطر على الجارة مصر ولن تكون؛ إذا كانت مصر قد أدركت أخيرا فشل الخيار العسكري الذي راهنت عليه فلا تكونوا أنتم معول الهدم مجددا أيها النواب. عودوا إلى رشدكم. الأزمة تنتهي فور تنفيذكم للاتفاق السياسي وبذلك ترجع لكم مكانة ودور مجلس النواب (وأتوا البيوت من أبوابها)”.