خارجية الوفاق: أعضاء من الكونغرس قدّموا مشروع قانون لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا

خارجية الوفاق: أعضاء من الكونغرس قدّموا مشروع قانون لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا الخارجية قالت إن مشروع قانون أعضاء الكونغرس يحتوي على تقرير لمعالجة التدخل الأجنبي بليبيا

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قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق يوم السبت إن عددًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي تقدموا بمشروع قانون تحت اسم (قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا).

وأفادت الوزارة، أن مشروع القانون يدعو لوضع حلول استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا ومعاقبة الدول الداعمة للتدخل الروسي ومعاقبة الأشخاص الذين يهددون السلام في ليبيا.

وأضافت، أن مشروع القانون يحتوي على تقرير عن أنشطة بعض الدول ومعالجة التدخل الأجنبي في ليبيا.