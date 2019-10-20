جميعهم من مصراتة..عدد من قتلى الوفاق في معارك طرابلس ضد القوات المسلحة

جميعهم من مصراتة..عدد من قتلى الوفاق في معارك طرابلس ضد القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

تستمر المعارك في العاصمة الليبية طرابلس منذ إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عملية تطهير العاصمة من الجماعات المسلحة الإجرامية والإرهابية. ذكر مصدر مطلع اليوم الأحد أن المدعو نبيل فرج الزريقي الشهير “البلبل” قتل نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك طرابلس صباح اليوم.

وأشار المصدر إلى أن الزريقي من مواليد 1993 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “لواء الصمود” المنضوي تحت قوات الوفاق.

وأضاف المصدر أن المدعو علي مصباح الإمام المعروف “36” قتل كذلك نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور اليرموك.

وأفاد الإمام من مواليد 1991 ومن سكان حي عمارات الجزيرة بمدينة مصراتة والتابع لمليشيا “غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة”.

ولفت المصدر إلى أن مقتل محمد حسين اسويسي الشهير “زازا” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة – طرابلس مساء اليوم الأحد.

وذكر المصدر أن اسويسي من مواليد 1996 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “كتيبة الحركة 7 – لواء الصمود “.

وأفاد أن اسويسي ظهر في صور ملتقطة تجمعه مع الطفل طارق محمد بن راشد

وأوضح أن المدعو محسن شكري قدح قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة – طرابلس، لافتا إلى أنه من مواليد 1988 ومن سكان مدينة مصراتة والتابع لمليشيا “المرسى”.

وأكد المصدر أنه قبيل مقتل قدح بساعات قليلة جدا ظهر في مقطع مرئي وثق من قبل المليشياوي (أشرف مامي ) ونشر على حسابه على “فيسبوك” ظهيرة الأحد.