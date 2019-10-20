امغيب: اجتماع النواب في غات سيشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أنهم سيناقشون خلال جلسة مرتقبة لهم في مدينة غات تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد.

وقال امغيب، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن الجلسة سيحضرها أعضاء المجلس من مختلف المدن الليبية.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع الثاني لأعضاء النواب في العاصمة المصرية القاهرة الذي اختتم أمس السبت، فسيتم تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية وكذلك ما يستجد من أعمال.

وكان الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، أكد، أن مصر، فتحت ذراعيها لكل الليبيين حكومة وشعبا وقيادة ولم تستثن أحدا، قائلا: “من يتلقى تعليمات أو توجيهات لحضور اجتماع أو عدم المشاركة من قطر أو تركيا لهو أمرا مؤسفا للغاية وغير مقبول”.