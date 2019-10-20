المشري يلتقي رئيس وزراء أوغندا لبحث آخر التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا اللقاءات تمحورت حول سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، والوفد المرافق له، بالعاصمة الأوغندية كامبالا، رئيس الوزراء الأوغندي ومدير أعمال الحكومة، روهاكانا روجوندا، وذلك لبحث ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وآخر التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا.

وأوضح مجلس الدولة، في بيانٍ للمكتب الإعلامي للدولة، أن المشري التقى أيضًا وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي فيلمون ماتيكي.

ووفق البيان، التقى المشري كذلك بكلٍ من؛ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونائب مدير أعمال الحكومة في البرلمان الأوغندي، الجنرال المتقاعد علي موسى، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية لشرق أفريقيا كيروندا كيفجينجا علي، حيث قدم وفد المجلس شرحًا عن مجريات الأحداث في ليبيا، وناقشت اللقاءات سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان المشري الجمعة، خلال زيارته الرسمية إلى دولة إثيوبيا بالعاصمة أديس أبابا، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري، أن آبي أحمد، أبدى استعداد بلاده لدعم الاستقرار في ليبيا، من خلال المنظمات الدولية والإقليمية، معربًا عن قلقه من تداعيات العدوان على طرابلس، لكنه دعا الليبيين لأن يكونوا أقوياء وموحدين من أجل تحقيق السلام.

وكان خالد المشري، التقى الخميس الماضي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى محمد فكي، لبحث سبل الحل السياسي في ظل التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي تشهدها العاصمة طرابلس.