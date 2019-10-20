القوة البدنية كفيف تستعد لبطولة العالم وتعتبر المشاركة الليبية في بطولة العالم بمصر الثالثة من نوعها

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلق المعسكر التدريبي الداخلي للمنتخب الوطني للقوة البدنية كفيف في صالة “مخلوف جم” بمدينة بنغازي بمشاركة سبع رياضيين .

وتأتي هذه التحضيرات للمشاركة فى بطولة العالم للقوة البدنية كفيف بدولة مصر الشقيقة في شهر نوفمبر من العام الحالي .

ويضم المعسكر الرياضيين “محمد حسن- أحمد الشريف – عبدالمولي الهمالى – سالم عاشور- علي محمد- عزالدين الهاين- يوسف شحاته”

هذا ويقود منتخبنا الوطني المدرب محمد فهمي شمام .

وتعتبر المشاركة الليبية في بطولة العالم بمصر هي المشاركة الثالثة للمنتخب الوطني، الذي سبق وأن شارك في بطولتي العالم بالصين 2013 وتركيا 2014 وحقق أفضل إنجاز أول العالم في فئة الناشئين بتركيا.