القبض على عصابة خطفت فتاة من غرب ليبيا في بنغازي

القبض على عصابة خطفت فتاة من غرب ليبيا في بنغازي الخاطفين ابتزوا أسرة الفتاة لدفع فدية مقدارها مليون ونصف دينار ليبي

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أعلن المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في بنغازي، أن مجموعة تأمين مستشفى الجلاء للحوادث والجراحة التابعة للجهاز، ألقت القبض على ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف فتاة من المنطقة الغربية واقتادوها إلى بنغازي.

وأوضح المكتب، في بيان يوم السبت، أنه بعد ورود بلاغ للجهاز بوجود فتاة داخل العناية تبلغ من العمر 27 عاما، تعرضت للطعن بسلاح أبيض، توجهت عناصر الجهاز، وتم تكليف حماية خاصة لمعرفة الجريمة والجاني.

وأضاف، أنه بعد التحري ودقة المعلومات، تمكن عناصر الجهاز من ضبط ثلاثة أشخاص من المنطقة الغربية، قام أحدهم بخطف الفتاة من أمام منزلها، وانتقل بها إلى بنغازي.

وأوضح، أنه في غضون 5 ساعات من صباح يوم السبت استطاع عناصر الجهاز ضبط المجموعة كاملة وإحالتها إلى التحقيق.

وكشف الجهاز، أن المختطفين ابتزوا العائلة بمبلغ مليون ونصف دينار ليبي، مقابل الإفراج عن ابنتهم.

وبيّن أن طعن الفتاة جاء جراء مناوشة بين أفراد العصابة، وأن المختطفة والجاني وبقية العصابة من المنطقة الغربية.

وأكد الجهاز، أنه تواصل مع عائلة الفتاة، وتمت إحالة الجُناة إلى التحقيق، مشيرًا إلى أنه سيقوم بنشر تفاصيل أكثر حول الحادثة بعد انتهاء التحقيقات.