الشلماني يكرم رئيس الجامعة التونسية وفاء لما قدمه من دعم ومساندة للفرق و الأندية والمنتخبات الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام الاتحاد الليبي لكرة القدم بتكريم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الدكتور “وديع الجرىء ” .

وجاء التكريم أمس السبت بعد أن زار وفد الإتحاد الليبي برئاسة “عبد الحكيم الشلماني “، وعضو المكتب التنفيذي “فرج شعيب” مقر إقامة المنتخب التونسي بالمغرب.

وقام الوفد الليبي بتقديم درع تذكارى لرئيس الجامعة التونسية وفاء لما قدمه من دعم ومساندة للفرق و الأندية والمنتخبات الليبية وتذليل كافة الصعاب أمامها .

من جهته عبر الدكتور وديع عن حرص الجامعة التونسية على استمرار التعاون بين الاتحاد الليبي ونظيره التونسي .

هذا وسيلتقي المنتخبين الليبي والتونسي للمحليين مساء الأحد في المغرب .