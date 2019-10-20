أحدهما لمتطرف وآخر لمدون مؤيد للوفاق..منشوران يكشفان حقيقة الوضع في محاور العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا24

يحاول الجيش الإلكتروني التابع والمؤيد لحكومة الوفاق الوطني من قنوات إعلامية وصحف إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن يظهر لمتابعيه ومؤيديه أن الأمور في المحاور تسير لصالحهم وأن يحققون الانتصارات المتتالية.

واعتاد هذا الجيش الإلكتروني المدعوم والممول من تيار الإسلام السياسي أن ينشر أخبار مغلوطة وغير صحيحة منذ انطلاق المعارك في مدينة بنغازي يؤكدون فيها تحرير مناطق والتقدمات إلى تم تطهير المدينة وطرد من بقي منهم.

يتكرر ذات السيناريو في “بيع الوهم” لمناصريهم و إيهامهم أنهم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق النصر المحتم ومطاردة القوات المسلحة حتى تخوم الرجمة والحقيقة غير ذلك تماما وخير دليل على ذلك تناولهم لنقل أخبار المعارك في بنغازي ودرنة.

منشوران يكشفان حقيقة الوضع في محاور العاصمة طرابلس أحدهما للمتطرف محمد سعيد حماد غيث الدرسي الشهير “محمد النص” والمكنى “عزام أو أبوعزام الليبي” يطالب “الثوار” بأن يحافظوا على مصادر الأسلحة والذخائر لأجل مواجهة السراج بعد حفتر.

وأقر الدرسي – من مواليد 1982 يقيم في مصراتة – عبر حسابه الإلكتروني والموثق باسم شقيقه “صالح النص” على “فيسبوك” عن انسحاب مليشيا “القوة الوطنية المتحركة” من محور الطويشة بسبب عدم تلقيها الدعم الكافي.

وبين النص أن هذا الانسحاب يأتي من ضمن وسائل الضغط على حكومة الوفاق الوطني لأجل تلبية مطالبهم وإرسالها الدعم لها.

وختم المتطرف الدرسي مطالبا “الثوار” أن يحافظوا على مصادر “الردع” من أسلحة وذخائر لأجل مواجهة حكومة الوفاق قائلا:” فمعركة البناء مع السراج وعصابته لا تقل ضراوة عن معركة حفتر”.

ويؤكد هذا الكلام أحد المدونين والمناصرين لقوات الوفاق المدعو محمد سعيد قويدر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” قائلا :”السبيعة كانت عندنا، الطويشة كانت عندنا، جامع طيبة ومحيطه كان عندنا، وجميع المواقع فقدنا من أجلها شهداء من أجل تحريرها”.

وتابع قويدر :”منذ شهر تقريبا قوة حماية العاصمة طالبت بالدعم في محور جامع طيبة وتم التجاهل فكانت النتيحة الانسحاب وسيطرة القوات المسلحة على جامع طيبة ومحيطه واليوم والأمس فقدنا للمرة الثانية شهداء من أجل استرجاع كامل التمركزات وهذا مايخص محور عين زارة جامع طيبة”.

ويضيف :”أما فيما يخص محور الطويشة فقد طالبت القوة الوطنية المتحركة بالدعم وقد تم تجاهلها وكانت النتيجة الانسحاب من الطويشة بالكامل واليوم نفقد المزيد من الشهداء لإعادة التمركزات السابقة”.

وتساءل قويدر قائلا :”من المسؤول عن إطالة الحرب وتجاهل النداءات المطالبة بالدعم وخسران مواقع استراتيجية كانت في حوزتنا والمزيد من الخسائر البشرية”.