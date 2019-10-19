وزارة التعليم بحكومة الوفاق توقع اتفاق تعاون مع جامعة بوليتكنيك بإسبانية

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وقّعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق على اتفاق تعاون مع جامعة فالنسيا بوليتكنك الإسبانية، حيث ستمنح الجامعة 30 مقعدًا لطلاب ليبيين يعاملوا معاملة الطلاب الإسبان.

وقالت السفارة الليبية في إسبانيا يوم الجمعة إن “في إطار تعزيز التعاون بين دولة ليبيا ومملكة إسبانيا وبتنسيق من السفارة الليبية بمدريد تم بمدينة فالنسيا اليوم الجمعة التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني ومثلها د. سلطان احمد عبدالنبي (مدير مكتب التعاون الدولي) و جامعة فالنسيا بوليتكنك وممثلها د . فرانسيسكو مورو رئيس الجامعة”.

وأضافت، السفارة على حسابها بموقع فيسبوك، “تضمّن الاتفاق منح الجامعة عدد 30 كرسيا لطلاب ليبيين يعاملوا معاملة الطلاب الإسبان، وكذلك عدة مجالات تعاون أخرى منها تبادل الزيارات العلمية بين أعضاء هيئة التدريس والتعاون في مجال البحث العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات خاصة مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني”.