معتبرًة أنه من الفساد في الأرض..إفتاء طرابلس تحرم العملة الليبية المطبوعة في روسيا

معتبرًة أنه من الفساد في الأرض..إفتاء طرابلس تحرم العملة الليبية المطبوعة في روسيا

أخبار ليبيا24

أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في طرابلس فتوى بتحريم التعامل بالعملة الليبية المطبوعة في روسيا.

واعتبر المجلس في بيان له أن إصدار العملة كان من جهة غير مخولة – مصرف ليبيا المركزي البيضاء – ضارًا باقتصاد البلد على نطاق واسع ويعد من الفساد في الأرض.

ولفت مجلس البحوث والدراسات الشرعية إلى أن الجهة التي أصدرتها تستعمل هذه الطبعات المزورة من العملة في تمويل حروبها التي تشنها اليوم على العاصمة طرابلس وتخوضها للاستيلاء على السلطة منذ خمس سنوات.

وأكد المجلس أنه يحرم على كل الجهات ذات العلاقة، المصرف المركزي والمجلس الرئاسي والحكومة ووزارة المالية والمؤسسات الرقابية المختصة في ليبيا قبول هذه العملة المزورة وإفرازها.

وشدد مجلس البحوث والدراسات الشرعية على تلك الجهات أن تعمل بكل الوسائل على التخلص منها وعلى عامة الناس رفضها وعدم التعامل بها.

وتابع المجلس :”ولما كان من أهداف إصدار هذه العملة تمويل الحروب العدوانية في البلاد كلها ومنها الحرب على العاصمة فإن التعامل بها يعد عونًا على سفك الدماء وتعاونًا على الإثم والعدوان”.

ودعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية الحكومة والمصرف المركزي إلى مخاطبة المؤسسة التي تطبع هذه العملة في روسيا وكذلك الحكومة الروسية وتحميلها المسؤولية عن التعامل مع الخارجين عن القانون.

وأكد المجلس على ضرورة اعتبار طباعة العملة في روسيا تزويرًا و انتهاكا لخصوصية الدولة الليبية، مشددًا على ضرورة الشروع في مقاضاة السلطات الروسية التي قامت بالتزوير وإحاطة المؤسسات الدولية ذات العلاقة علمًا بذلك.

وذكر المجلس النيابة العامة في ليبيا بالقيام بما يحث عليها من ملاحقة مرتكبي هذا الفعل حماية للمال العام وتأكيدًا لسيادة القانون وحفاظًا على المصلحة العامة.