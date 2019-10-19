عقب القبض على أكبر كمية من الكوكايين .. أمن الواحات تحذر من تأجير العقارات للأشخاص غير المعروفين

عقب القبض على أكبر كمية من الكوكايين .. أمن الواحات تحذر من تأجير العقارات للأشخاص غير المعروفين تأجير المنازل والعقارات يعتبر جزء من العملية الأمنية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذرت مديرية أمن الواحات كافة المواطنين بالمنطقة من عدم تأجير الأملاك والعقارات للأشخاص غير المعروفين الأصل وليس لهم محل إقامة ثابت ودون معرفة حتى اسمه ولا يحمل حتى مستند يثبت هويته أقلها البطاقة الشخصية.

ويأتي هذا التنبيه عقب تمكن فرع الإدارة العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية الواحات أمس الجمعة من القبض على أحد كبار تجار المخدرات بحوزته 35 كيلو جراما من الكوكايين.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن هذه الكمية المضبوطة تقدر قيمتها بملايين الدينارات وتعد ضمن أكبر الضبطيات عربيا ودوليا.

وأوضح المكتب الإعلامي لأمن الواحات إلى أن تأجير المنازل والعقارات يعتبر جزء من العملية الأمنية، ولابد من توفر الشروط القانونية المتفق عليها للمستأجر أو أن الطرفين سيعرضون أنفسهم للمسألة القانونية .

وبينت أمن الواحات لأصحاب العقارات أنه تم الإعلان فى الأيام القليلة الماضية عن ضرورة التسجيل لدي مخاتير المحلات حسب المحلة لمعرفة من هم القاطنين في هذه البيوت المؤجرة، لافتًا إلى أن معظم القضايا والخرقات الأمنية تأتى من هذه البيوت المؤجرة لأشخاص غير معروفين وليس لديهم محل إقامة ثابت ممكن يرتكب جريمة في أي وقت ويهرب بجريرته لأنه غير معروف الاسم والسكن .

وأكدت أمن الواحات أنه تم تم تفعيل البوابة الجنوبية بشكل رسمى ونأمل من المواطنين التعاون معنا والإبلاغ عن أي شى مخالف .

يشار إلى أن معلومات وردت إلى فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الواحات بخصوص وجود تشكيل عصابي بصدد تهريب كمية من المخدرات إلى مدينة البيضاء تم فتح محضر تحري بالمعلومات الواردة والتأكد منها وشكل فريق عمل تحت رئاسة مدير الفرع وبدأ العمل على الفور.

وأفاد المكتب أنه بعد تأكيد كامل المعلومات وتحديد المتهمين، تمكن الفرع أمس الجمعة من ضبط شخص في عمليه نوعية وفي كمين محكم الضبط وبحوزته حوالي 35 كيلو جراما من مخدر الكوكايين.

ولفت مكتب الإعلام الأمني إلى أنه تم حجز المتهم وإخطار النيابة العامة واتخاذ كافة الأجراءات القانونية اللازمة.