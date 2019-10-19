خلال لقائه لنخبة من الفنانين والمثقفين .. الثني يطلع على أوضاع المشهد الثقافي والفني في ليبيا

خلال لقائه لنخبة من الفنانين والمثقفين .. الثني يطلع على أوضاع المشهد الثقافي والفني في ليبيا تقديم كافة الدعم للفنانين والمثقفين لتنمية روح الإبداع

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس الحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني اليوم السبت في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي نخبة من الفنانين والمثقفين من مختلف ربوع البلاد بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري، ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري.

الثني ناقش خلال اللقاء الوضع الراهن للحركة الفنية والثقافية والأدبية في البلاد وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

ووضع وفد الفنانين والمثقفين رئيس الحكومة في صورة المشهد الفني في البلاد والصعوبات التي تواجهه نتيجة لنقص للدعم والتمويل، مؤكدين على الدور المهم للحركة الفنية والثقافية في مواجهة خطاب التطرف والإرهاب والكراهية.

وأكد الثني وقوفه التام إلى جانب هذه الشريحة الهامة في توعية وتبصير المجتمع، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة في تغطية بنود الميزانية العامة في ظل انعدام الإيرادات، متعهدًا في الوقت ذاته بتقديم كافة الدعم للفنانين والمثقفين لتنمية روح الإبداع والمساهمة في بناء الدولة.

من جهته، ثمن وفد الفنانين والمثقفين دور الحكومة المؤقتة ورئيسها في الوقوف للدولة وبنائها ودعم قوات الجيش في مكافحة الإرهاب، معربين عن شكرهم واعتزازهم بهذا اللقاء الذي سيسهم في دعم الحركة الفنية والثقافية في المرحلة المقبلة.