باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة .. قيادة الجيش ترحب باجتماع النواب في القاهرة معربة عن أملها في أن تكلل الاجتماعات بالنجاح على النحو الذي يحقق الهدف المرجو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحبت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم السبت، باجتماع أعضاء مجلس النواب الثاني المقام في العاصمة المصرية القاهرة، باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له، برعاية مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

القيادة أعربت في بيان مساء اليوم عن أملها في أن تكلل المساعي الطيبة والصادقة لأعضاء مجلس النواب بالنجاح على النحو الذي يحقق الهدف المرجو من هذه الاجتماعات المتعاقبة.

ووجهت القيادة الشكر لمصر رئاسة وبرلمان على تضامنهم ووقوفهم مع الشعب الليبي وحرصهم على تحقيق الاستقرار والازدهار للدولة الليبية.

يشار إلى أن اجتماعات وفد مجلس النواب تتواصل اليوم السبت، في القاهرة؛ لبحث سبل حل الأزمة الليبية، بناء على دعوة من البرلمان المصري.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أعلن عقد اجتماع لأعضاء المجلس في القاهرة برعاية مصرية لمحاولة للملمة مجلس النواب، وإيجاد رؤية واحدة لمجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي قبيل اجتماع برلين المقبل.

بليحق أكد ، أن مصر، فتحت ذراعيها لكل الليبيين حكومة وشعبا وقيادة ولم تستثن أحدا، قائلا: “من يتلقى تعليمات أو توجيهات لحضور اجتماع أو عدم المشاركة من قطر أو تركيا لهو أمرا مؤسفا للغاية وغير مقبول”.

واستكمل مشيدا بالدور المصري، أنها كانت صوت الليبيين خلال محاولات “فرض السراج على الليبيين”، وأنها كانت مانعا لكثير من التدخلات السلبية للعديد من الدول.

وأضاف أن الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة وتتم برعايتها تعبر بدقة عن حرصها الشديد على أمن ليبيا، وهو دور ليس بغريب على الشقيقة الكبرى التي دعمت المجاهدين إبان الاستعمار الإيطالي.