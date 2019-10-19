الفنان الليبي صالح الأبيض في ذمة الله الفنان صالح الأبيض توفي في تونس بعد صراع مع المرض

أخبار ليبيا24

أعلن، اليوم السبت، عن وفاة الممثل الكوميدي الليبي صالح الأبيض بإحدى المصحات في تونس بعد صراع مع المرض.

وسيتم دفن جثمانه بعد وصوله إلى بنغازي يوم غد الأحد، بحسب ما أكده مقربون من عائلة الأبيض.

وكان الفنان صالح الأبيض قد خضع خلال فترة علاجه لعدة عمليات جراحية في القلب والكلى، حيث أجرى عملية “قلب مفتوح” في مصر عقبتها عملية “زراعة كلى” في الصين.

ومنذ بدء نشاطه الفني في ثمانينيات القرن الماضي قدم الفنان الراحل صالح الأبيض العديد من المسرحيات والمسلسلات المرئية والمسموعة، التي لاقت نجاحات محلية كبيرة، ما جعلته أحد أبرز نجوم المسرح والتلفزيون في ليبيا خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وقدم صالح الأبيض عدة أعمال من بينها منها مسرحية “خليل البخيل” و”كوشي يا كوشة” والمسلسل الكوميدي “أبيض في أبيض” و “الطايح مرفوع” و “أستاذ قلية” والعديد من الأعمال الفنية.