أمريكا تؤكد تطلعها للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا واشنطن تجدد دعمها لجهود سلامة في ليبيا

أخبار ليبيا24

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تطلعها للمشاركة في الجولة القادمة من الاجتماعات الدولية، لبحث الأزمة الليبية.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على تويتر إن الولايات المتحدة تتطلع إلى المشاركة في الجولة القادمة من اجتماعات برلين تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام غسان سلام.

وكان السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند قد أكد قبل خمسة أيام مضاعفة الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة من جهودها لإنهاء القتال ودعم مبادرات الأمم المتحدة بقيادة سلامة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا.

كما أكد نورلاند في إحاطة حول مشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدولية الرامية إلى السلام في ليبيا وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، أن بلاده تؤمن بأنّ جميع الليبيين يستحقون العيش بسلام والاستفادة من ثروات البلاد.

وأشار نورلاند، إلى مشاركته رفقة مديرة الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية ناتالي بيكر، في الأول من أكتوبر، في الاجتماع الثاني لفريق العمل في برلين والذي تمّ تنظيمه تحت رعاية “مسار برلين” بهدف تعزيز الحل السياسي.

وترأس سلامة اجتماع برلين في الأول من أكتوبر، وشمل مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.