نشطاء..من علامات مدنية الدولة في طرابلس ضابط شرطة بإمرة شيخ وعقيد بإمرة آمر مليشيا وطبيب يرأسه مهرب وقود

نشطاء..من علامات مدنية الدولة في طرابلس ضابط شرطة بإمرة شيخ وعقيد بإمرة آمر مليشيا وطبيب يرأسه مهرب وقود

أخبار ليبيا24- خاص

ترزح العاصمة الليبية طرابلس منذ سنوات تحت سطوة مليشيات مسلحة استغلت الفراغ الأمني وغياب أجهزة الدولة الرسمية ففرضت نفسها على كافة الحكومات المتعاقبة على ليبيا وتمت شرعنة بعضها.

تقاضت المليشيات أموالًا كبيرة تحت مسميات مختلفة أهمها توفير الحماية مقابل الحصول على المال، وتمكنت المليشيات من فرض مبالغ مالية على بعض الوزارات والمؤسسات والشخصيات السياسية.

فيما فرض ت مليشيات أخرى على بعض المحلات في المنطقة التي تسيطر عليها دفع مبلغ مالي تحت بند “حماية” وعملت غيرها على نهب وتقسيم الأراضي التابعة للدولة وانشغلت أخرى بأعمال الخطف والابتزاز والحرابة.