مكافحة المخدرات بنغازي تحبط تهريب أقراص مخدرة إلى طرابلس

أخبار ليبيا24

أحبط أعضاء مكتب التحري والمراقبة بفرع مكافحة المخدرات بنغازي عملية تهريب أقراص مخدرة ومؤثرة عقلياً من مدينة بنغازي إلى مدينة طرابلس.

وأكد فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الأقراص كانت على متن شاحنة كبيرة لنقل المركبات مايعرف بـ”كميوني”.

وأشار الفرع إلى أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة عقلياً ويقوم بإرسالها إلى شقيقه بمدينة طرابلس على متن الشاحنة.

وأوضح فرع الإدارة العامة أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات عنه حيث تم تأكيد صحة المعلومات وأنه يملك مركبة نوع “داوو لانوس” اللون رصاصي ويريد شحنها وإرسالها إلى أخيه بمدينة طرابلس.

ولفت إلى أنه تم إعداد كمين محكم له وتم ضبطه وضبط الشاحنة التى على متنها المركبة المذكورة وبتفتيش المركبة عثر بداخلها على عدد “570” قرص مؤثر عقلياً نوع أبتريل مخبأة تحت الفرش الأرضي للمركبة.

وأكد فرع مكافحة المخدرات بنغازي أنه تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حياله وإخطار النيابة العامة.