مقابل 40 ألف جنيه..جنائي بنغازي يضبط تشكيلًا عصابيًا يجلب العمالة المصرية ويهرب المخدرات

مقابل 40 ألف جنيه..جنائي بنغازي يضبط تشكيلًا عصابيًا يجلب العمالة المصرية ويهرب المخدرات

أخبار ليبيا24ـ خاصّ

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، تشكيلًا عصابيًا يقوم بجلب العمالة المصرية مقابل 40 ألف جنيه مصري، ويهرب كميات كبيرة من المواد المخدرة نوع (حشيش)عن طريق الصحراء.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، أن هناك معلومات وردت للقسم من مصادر موثوقة مفادُها وجود شخص ليبي الجنسية، يقوم بتهريب العمالة المصرية عن طريق شركات وهمية ويقوم بإخفائهم في قطعة أرض خاصة به.

وأشار المكتب إلى أنه على الفور، تم تكليف وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي بالمديرية للتأكد وجمع المزيد من المعلومات حول هذا الشخص، عقبها تبين بأنه هناك شخص آخر مصري الجنسية يقوم بمساعدة الشخص الأول – الليبي الجنسية – لجلب العمالة وتهريبهم إلى مدينة طرابلس حيث تم ضبط عدد أربعة مصريين بنفس المكان الخاص بالأول.

وأكد مكتب الإعلام، أنه تم ضبطهم جميعاً والانتقال بهم وبالاستدلال معهم اعترفوا أن كلا من المدعو الثاني والأول قاموا بجلبهم من جمهورية مصر إلى ليبيا مقابل مبلغ مالي قدره 40 ألف جنيه مصري عن طريق شخص ثالث في مصر.

وأفاد المكتب، أنهم أقروا أنه يتم نقل العمالة المصرية عن طريق مطار بنينا حيث تم معرفة مكان تواجد المدعو الثاني المصري الجنسية، وتم أخذ الإذن من النيابة العامة وتم ضبطه وضبط بحيازته قطعة من مادة الحشيش متوسطة الحجم، وقطعة صغيرة من مادة الحشيش وأوراق (بفرة) تستخدم في تعاطي المواد المخدرة، وضبط معه أربعة أشخاص مصريي الجنسية ومبلغ مالي قدره 13,745 دينار ليبي.

وأوضح مكتب الإعلام أنه بالاستلال معهم، اعترف الثاني (المصري الجنسية) بقيامه بمعاونة الشخص الأول (ليبي الجنسية) بتهريب وجلب العمالة المصرية عن طريق شخص ثالث (مصري الجنسية مقيم في دولة مصر) عن طريق شركة وهمية، مقابل مبالغ مالية وقدرها 40 ألف دينار مصري.

وتابع المكتب أن المتهم الثاني اعترف أيضًا بحيازته للمواد المخدرة لغرض التعاطي واعترف بتواصله مع أشخاص مصريين، يقومون بجلب كميات من المواد المخدرة نوع حشيش عن طريق الصحراء وهناك صور تؤكد على ذلك، وهي صور لمواد مخدرة نوع حشيش وكذلك يوجد تسجيلات بنفس موضوع تهريب المواد المخدرة مع شخص رابع.

ولفت مكتب الإعلام الأمني، إلى أنه اعترف بعرض رشوة على مناوب التحقيق لأجل إخلاء سبيله حيثُ تم إعداد كمين له وتم إثبات واقعة دفع الرشوة بمبلغ 20 ألف دينار ليبي وتم إعداد تقرير بذلك.

وذكر المكتب، أن ذات الشخص اعترف بأنه حاول الهروب من القسم ،وسبيله إلى ذلك السطح، عن طريق المنزل المجاور للقسم، وأصيب في جسده بسبب القفز والدحرجة والسقوط في الطريق أكثر من مرة أثناء هروبه.