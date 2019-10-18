مؤيدًا دعوة البعثة الأممية .. السفير الألماني: يجب الكشف عن مصير سرقيوة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوكزا، إن ألمانيا تؤيد دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإفراج عن عضو مجلس النواب، سهام سيرقيوة، تأييدًا تامًا.

السفير الألماني أضاف، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “نذكر السلطات بمواصلة جهودها والبحث عنها وعن غيرها ممن اختفوا قسريًا في ليبيا، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرا ئم”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، طالبت الجهات الأمنية في الحكومة المؤقتة بتحمل المسؤولية القانونية في تحديد مصير النائبة سهام سرقيوة، المختطفة من منزلها في بنغازي على يد مسلحين، قبل 3 أشهر، ومكان وجودها، مؤكدة أنها على اتصال مستمر ووثيق مع أسر الضحايا بهذا الشأن.

يشار إلى أن وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف قال في وقتًا سابق إن حادثة اختفاء سرقيوة، لا تزال قيد التحقيق والبحث حتى يقفل ملف هذه الجريمة بالكامل.

بوشناف وفي تصريح صحفي خلال جولة ليلية لتفقد سير الأمن في بنغازي، قال إن هذا العمل قامت به مجموعات إرهابية قد تكون تسللت لبنغازي، أو أنها كانت موجودة وتعمل في الخفاء كخلايا نائمة، موضحا أن رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة المؤقتة، والقائد العام للجيش، طلبوا إيضاحات حول ما حدث بالخصوص، إضافة إلى إدانتهم لهذه الواقعة واستنكارها.