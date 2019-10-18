في أقل من 25 ساعة .. المحجوب : نفذّنا 8 ضربات ضدّ قوّات الوفاق بمصراتة كافة المواقع كانت تستخدمها قوات الوفاق لتخزين الذخائر

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، إن القوات الجوية أسقطت طائرتين تركيتين؛ إحدهما كانت تحاول استهدافهم في سماء مصراتة، والثانية من نوع بيرقدار في منطقة طمينة جنوب شرق الكلية الجوية بالمدينة ذاتها، أثناء محاولتها العودة للكلية بعد تنفيذها مهام قتالية ضد قوات الجيش في طرابلس.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الجيش نفذ 8 ضربات على مواقع تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في أقل من 25 ساعة، استهدفت عدة مواقع تستخدم لأغراض عسكرية بمصراتة، آخرها قصف سلاح الجو تجمعا لوفاق خلال تسلمهم ذخائر من مخزن معسكر طريق السواني.

وأكّد استهداف آخر شحنة وصلت لقوات الوفاق، والتي تم تخزينها في مصراتة، وتضم طائرات مسيّرة وصواريخ طائرات وذخيرة جراد ومنظومتين للدفاع الجوي وذخيرة كورنيت المتطورة، بالإضافة إلى هوائيات متحركة، وعدد من الأسلحة النوعية، نافيا إسقاط المليشيات طائرة من طائرات الجيش.

وكان الناطق باسم قوات الجيش، أحمد المسماري، قال إن سلاح الجو نفذ عدة غارات جوية على معسكر ومرافق في مدينة مصراتة، كانت تستخدم الجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية.