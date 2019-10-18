المسماري: الضربات الجوية على مقار عسكرية في مصراتة نتيجة لعمل فرق وأجهزة الاستخبارات

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قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن الضربات الجوية على مقار عسكرية في مدينة مصراتة كانت نتيجة لعمل مضني لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة.

وأضاف المسماري أن فرق وأجهزة الاستخبارات استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه المرافق التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر دفاع جوي وصلت لها من تركيا.

وبين أن طائرات سلاح الجو التابعة للقوا ت المسلحة الليبية نفذت عدة غارات جوية على معسكر ومرافق في مدينة مصراتة كانت تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية.

وأكد الناطق أن القوات المسلحة الليبية تحذر وتنذر أي جماعة أو مليشيا مسلحة من محاولة تعريض ’و تهديد أمن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة او الذخائر من الخارج.

ونبه المسماري من مخاطر تخزين الأسلحة والذخائر لغرض استخدامها ضد القوات المسلحة أو المدنيين، مؤكدًا أن جميع التراب الليبي تحت سيطرتها ومراقبتها، وسيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في أي مكان كانت.

ولفت إلى أنه نجم عن هذه الغارات الجوية عدة انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه المرافق التي استخدمت من قبل المليشيات المسلحة.

وأشار إلى أن سلاح الجو قام بتنفيذ هذه الضربات بدقة متناهية، وأنها أصابت أهدافها دون التأثير على أي منشآت او مرافق مدنية.