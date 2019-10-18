القبلاوي: عضوية ليبيا بمجلس حقوق الإنسان ستمكنها من الدفاع عن حقوقها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم وزارة خارجية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد القبلاوي، إن فوز ليبيا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيمكن ليبيا من إيضاح الصورة الحقيقية، ومتابعة الملفات الحقوقية، التي تُحيلها إلى لجنة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية.

القبلاوي أوضح – في مداخلة عبر بقناة ليبيا الأحرار الفضائية – أن ليبيا ستشارك في القرارات التي ستصدر من مجلس حقوق الإنسان، بالإضافة إلى متابعة كل ما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، وفق الآليات المُتبعة داخل المجلس، حسب قوله .

وأضاف أن هذا الأمر من شأنه أن يُمكن ليبيا من الدفاع عن حقوقها، وأن تُحسن من صورتها فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، أمام الرأي العام العالمي، والمنظمات الحقوقية، مُشيرًا إلى أن هذا الفوز جاء بعد صراع كبير على هذه العضوية.

وأكد القبلاوي، أنه كان هناك اتفاقًا وتواصلاً مباشرًا، مع عدد من الدول، خاصة الإفريقية منها، التي ساندت ليبيا في هذا المجال، للفوز بهذه العضوية، مُبينًا أن ذلك من شأنه أن يخلق تواصل جديد داخل مجلس حقوق الإنسان، وأن يفتح بعض الآفاق التي ستضع المسائل الحقوقية، خاصة ما يحدث في طرابلس من عدوان وقصف وترويع للمدنيين، أمام مجلس حقوق الإنسان، حسب وصفه .

وواصل، أن هذه الجهود من شأنها أن تخلق أجواء جديدة، خاصة بعد الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي سيكون لدى ليبيا، مُتسع أكبر من ذي قبل، للتواصل مع هذه الدول، مؤكدًا أن العملية السياسية، متعلقة بعدة نواحي، منها النواحي الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان.

وبيَّن أن الفرصة حاليًا كبيرة أمام الدبلوماسية الليبية في التحرك نحو هذا الاتجاه، من خلال تواصل الدول، كل حسب الملفات التي تهمها، وأن ليبيا ستكون طرفًا في هذا التواصل المباشر، لخلق مساحة أكبر لوضع الملفات المهمة أمام مجلس حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن هذا لا يشمل فقط ما تتعرض له طرابلس في الوقت الحالي، مُبينًا أنه أمام الدولة الليبية مسؤولية كبيرة لتطبيق حقيقي للمحافظة على حقوق الإنسان في كل أنحاء ليبيا، ومنع الخروقات وتحسين الملف الليبي في حقوق الإنسان أمام دول العالم، مؤكدًا أنه سيتم متابعة العدوان على طرابلس بصورة أكبر، بعد عضوية مجلس حقوق الإنسان الذي يتكون من 47 دولة.

واختتم القبلاوي، أن هذ العضوية مُحددة بفترة زمنية، وأن ما يهم الحصول على العضوية، في الوقت الذي تمر فيه ليبيا بانتهاكات حقوق الإنسان والطفل والمرأة، لافتًا إلى أن هذه الفترة هي الأهم بالنسبة إلى ليبيا، حتى وإن كانت عبارة عن ولاية واحدة فقط، مُبينًا أنها جاءت في الوقت المناسب، في الوقت المناسب، كي يكون لليبيا التحرك القوي أمام خروقات حقوق الإنسان في طرابلس، والاعتداء على الأطفال والنساء والمدنيين جراء العدوان على العاصمة.

وحصلت 3 دول عربية، وفنزويلا على عضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في الفترة الممتدة بين 2020م و2022م.