الظواهر السلبية يضبط أحد مروجي المخدرات في منطقة الوحيشي

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ضبطت الفرقة الأولى التابعة لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة مروج مخدرات وفرار الآخر بعد مداهمة منزل في منطقة الوحيشي.

وأكد الجهاز عبر تدوينة على حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أفراد الفرقة تعرضوا للرماية من قبل مروجي المخدرات في المنزل المستهدف.

وأشار إلى أنه بعد التحري و الدقة في المعلومات قامت وحدة التحري والقبض بمداهمة منزل مروج للمخدرات بمنطقة الوحيشي يدعي “ص ب” وبعد محاصرته قام بالرماية على عناصر الجهاز بالأسلحة الخفيفة الرشاشة.

وأكد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أنه لم يُصاب أي أحد من العناصر لكن الرماية من الخارج عن القانون ألحقت أضرارًا مادية.

ولفت الجهاز إلى أن المدعو “ص ب” مطلوب بتهمة بيع الخمور والمخدرات لاذ بالفرار حيث تم إلقاء القبض على مساعده ” صبي ” وإحالته إلى جهات الاختصاص.

وأوضح الجهاز أن مروج المخدرات و المطلوب على ذمم قضايا عديدة نشر منشورات عبر صفحته بالتواصل الإجتماعي يهدد فيها رجال الجهاز و يتوعد بالرد على مداهمة منزله ومصادرة كمية من مخدر الحشيش وحبوب الهلوسة و مبلغ مالي وضبط مساعده.