إسقاط طائرة “تركية” قرب الكلية الجوية مصراتة..واستهداف مقار في المدينة بضربات جوية

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أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء ” محمد منفور إسقاط طائرة تركية من طراز “TB2 بيرقدار” في منطقة طمينة جنوب شرق الكلية الجوية مصراتة.

وأضاف المنفور خلال تصريحات صحفية أن إسقاط الطائرة تم أثناء محاولتها العودة للكلية بعد تنفيذها مهام قتالية ضد القوات في طرابلس.

وذكر مصدر مطلع أن سلاح الجو نفذ سلسلة من الضربات الجوية على عدة أهداف عسكرية منها في قاعدة الكلية الجوية وأخرى داخل معسكرات في المدينة.

وأشار المصدر نقلا عن شهود عيان في المدينة إلى أن انفجارًا ضخمًا وقع بالقرب من ميناء قصر حمد أو بداخله ناتج عن ضربة جوية مما أسفر عن تطاير الذخائر من شدة الانفجار

وأفاد المصدر – عن الشهود – أن الذخائر وخاصة صواريخ “غراد” تتطاير ويسمع دوي انفجاراتها والناتج عن استهدافها بضربة جوية.