ليبيا تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أخبار ليبيا24

حصلت ليبيا اليوم الخميس على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من العام 2020 إلى العام 2022 في انتخابات أجرتها الجمعية العامة للمنظمة الأممية.

وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق فوز ليبيا بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك بـ 168 صوت من أصل 187.

ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وجرى اليوم الخميس انتخاب 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، حيث جرى انتخاب ثلاث دول أفريقيا إضافة إلى ليبيا لعضوية المجلس وهي موريتانيا وناميبيا والسودان.