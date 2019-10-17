غارة جوية للجيش تقضي على عناصر تابعين لمليشيا باب تاجوراء

عمليات الكرامة أكدت تدمير غرفة عمليات أثناء الغارة

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أخبار ليبيا24

قال الجيش الوطني اليوم الخميس أن سلاح الجو تمكن من القضاء على عدة عناصر إرهابية بعد استهداف سلاح الجو للمقر الرئيس لـ “مليشيا باب تاجوراء”، وفق ما أعلن عنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وأفاد المركز أن الغارة الجوية دمرت مقر غرفت عمليات المليشيا.

بدوره أعلن المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، تدمير آليات وقتل عدد كبير من قوات الوفاق في أكثر من محور قتال بطرابلس خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن جميع الوحدات العسكرية القتالية تؤدي واجبها في ميادين القتال.

واعتبر المركز، اليوم الخميس، أن ظهور من الإرهابي المدعو زياد بلعم، آمر كتيبة عمر المختار وعضو مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم داعش الإرهابي، ليس بـ “الأمر المفاجئ” للجيش.

وقال، “ندرك جيدا أن التنظيمات الإرهابية ستكشر عن أنيابها، ولا نستبعد استخدامهم أساليب القتال السابقة في بنغازي ودرنة من ملاغم بأشكال مختلفة إلى العمليات الانغماسية بالسيارات المفخخة وغيرها”.

وأشار البيان، إلى تقديم الوحدات العسكرية الغالي والنفيس في حربها مع الإرهاب منذ الساعات الأولى، ولن تتوقف أو تتهاون في قتال المجموعات المسلحة والعصابات الإرهابية تحت أي مسمى كان.

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